Какие черты характера шабашкина подчеркиваются в чтении актера

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Дубровский Владимир Андреевич – главный герой незавершенного романа, «благородный разбойник» . Он воспитывался в кадетском корпусе Петербурга. Позже, став офицером, Д. влезает в долги. В связи с этим герой мечтает о богатой невесте. Будучи в Петербурге, 23-летний Д. получает печальные известия из дома: о болезни отца и о беззаконном отнятии их имения Кистеневки в пользу богатого соседа Кириллы Троекурова. Герой отправляется домой. Проезжая мимо имения Троекурова, Д. с нежностью вспоминает о детской дружбе с его дочерью, Марьей Кирилловной. Дома Д. застает отца при смерти. Он берет ведение дел в свои руки. Разрывает все отношения с Троекуровым, после смерти отца приказывает сжечь свой дом, который по суду отошел врагу. Герой вместе с верными ему крестьянами делаются разбойниками, грабящими неправедных помещиков. Но Д. не может забыть Машу Троекурову – он по-прежнему влюблен в нее. Ради Маши герой даже простил своего врага – Троекурова. Но Троекуров сосватал дочь за богатого старика-князя Верейского. Маша просит Д. похитить ее. Д. очень переживает, ведь его любимая будет женой разбойника, хотя достойна намного большего. При всем этом в душе Д. нет чувства мести к Троекурову. Он давно простил его как дворянин и благородный человек. Вот только социальные условия, судьба по отношению к Д. бесчестна. Истинная трагедия Д. состоит в том, что честный русский дворянин, привязанный к родному дому, к мысли о семье, поставлен в безвыходное положение. Для него нет пути, где бы он мог быть счастлив. В финале Д. теряет Машу – разбойники опоздали, и девушку обвенчали с Верейским. В схватке с правительственными войсками, которые давно разыскивали Д. и его шайку, героя ранят. Он распускает своих крестьян, сам же «скрывается за границу» . Его отъезд – знак не только его личного поражения, но и поражения всей России. Все лучшее исчезает из страны, виновники их гонений остаются. ************************************************************************** Маша Троекурова - 17-летняя красавица, возлюбленная Дубровского. Живя в семье самодура Троекурова, М. внутренне одинока, скрытна, имеет твердый характер. Единственная ее отрада – огромная библиотека, составленная из французских романов 18 века. В детстве лучшим другом М. был Д. Но того оправили в Петербург учиться. Маша осталась одна. Конечно, много лет спустя она не могла заподозрить в выписанном учителе-французе Дефорже своего старого друга. Она вообще не замечала «слугу» до тех пор, пока тот хладнокровно не справился с медведем (одной из забав Троекурова) . Затем Дефорж начал давать М. уроки музыки, чтобы найти путь к ее сердцу. На первом же свидании Дубровский открылся девушке. Но его вот-вот разоблачат, он должен бежать из дома Троекурова. М. становится возлюбленной благородного разбойника. Дубровский дает М. кольцо, которое она должна положить в дупло в случае опасности. Тогда Дубровский увезет М. из дома. Сосватанная за старика Верейского, девушка подает знак Дубровскому, но тот опаздывает. М. венчают с князем. Она дает клятву перед Богом о верности своему мужу и не отказывается изменить ему, хотя всем сердцем и душой любит Дубровского. М. жертвует своим счастьем ради спокойствия своей души и совести, ради чистоты пред Богом и перед собой.