Подобрать написать слова, в которых:1) три слога и ударение падает на второй слог; 2) два слога и ударение падае на первый слог.
Русский язык
Подобрать написать слова, в которых:1) три слога и ударение падает на второй слог; 2) два слога и ударение падае на первый слог.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
машИна, картИна, учИтельлИпа, кАска, мАска, мИска
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