Подобрать написать слова, в которых:1) три слога и ударение падает на второй слог; 2) два слога и ударение падае на первый слог.

Русский язык

Подобрать написать слова, в которых:1) три слога и ударение падает на второй слог; 2) два слога и ударение падае на первый слог.

Автор: Гость