Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Подор корня х(х+5)=104
Математика
Подор корня х(х+5)=104
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X^2+5x-104=0 D=25+416=441=21 x1=(-5+21)2=8 x2=(-5-21)/2=-13
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Запиши величины в порядке возрастания 30дм 5см ,306см,28дм 3см , 2803см
Ответить
Математика
Сумма чисел 30 и12, уменьшить на 7
Ответить
Русский язык
Номер 7 пожалуйста ребята
Ответить
История
Скажите плз))результаты русско-японской войны 1904-1905,заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Што такое записанные имя существителное. Пож.та срочно.
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск