Скажите плз))результаты русско-японской войны 1904-1905,заранее спасибо

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Русско-японская война 1904-1905гг, которая продлилась около года, сегодня известна не всем. Однако ее значение для истории как Российского, так и Японского государств трудно недооценить. Она привела к переразделу владений в Азии и закрепила за Японией право главенствования на Дальнем Востоке на долгие годы. Причиной этого военного конфликта стало противостояние Японии и России за владение территориями в Корее и Монголии. Еще в конце ХІХ века Россия заключила договор с Китаем об аренде очень важной стратегической точки - порта Артур, а затем продолжила сотрудничество с Китаем через договор о строительстве Транс-Сибирской железной дороги через китайскую Манчжурию до Владивостока. Это позволило России значительно укрепить позиции на Дальнем Востоке, и, естественно, волновало Японию, которая также имела свои интересы на берегах Тихого океана. Поэтому, пока Россия занималась строительством, японские правители принимали все меры, чтобы собрать наземные и другие войска, постепенно стягивая их к этой территории, и затем, в 1904 году, нанесла удар.