Треугольник ABC равнобедренный с основанием AB. Биссектрисы углов при основании пересекаются в точке D, угол ADB=100 градусов. Найдите угол С МОЖНО ЧЕРТЁЖ!

Геометрия
Треугольник ABC равнобедренный с основанием AB. Биссектрисы углов при основании пересекаются в точке D, угол ADB=100 градусов. Найдите угол С МОЖНО ЧЕРТЁЖ!
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