Выберите свойства,которые характерны для металлов. 1.Твёрдые тела. 2.Обладают бл??ском. 3.Хорошо куются. 4.Плохо проводят электрический ток. 5.Притягиваются магнитом. 6.При определённой температуре плавятся. 7.Ржавеют. ...
Биология
Выберите свойства,которые характерны для металлов. 1.Твёрдые тела. 2.Обладают бл??ском. 3.Хорошо куются. 4.Плохо проводят электрический ток. 5.Притягиваются магнитом. 6.При определённой температуре плавятся. 7.Ржавеют. 8.Хорошо проводят электрический ток. 9.хорошо проводят тепло.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, что так1,6,8,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика