Подсчитать сумму коэффициентов в разложении выражения (2а×b)^9
Математика
Подсчитать сумму коэффициентов в разложении выражения (2а×b)^9
Ответ(ы):
Гость:
18а*9b=9(2a*b) Ясно.
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