Составьте сложносочиненные предложения с противительными союзами (а, но, да, одна??о, зато и др.) по данному началу 1.Шёл уже двенадцатый час... 2.Мне давно хотелось прочитать эту книгу...
Русский язык
Составьте сложносочиненные предложения с противительными союзами (а, но, да, одна??о, зато и др.) по данному началу 1.Шёл уже двенадцатый час... 2.Мне давно хотелось прочитать эту книгу...
Ответ(ы):
Гость:
1.Шёл уже двенадцатый час, а мама ещё не вернулась с работы. 2.Мне давно хотелось прочитать эту книгу, однако я не нашел этой книги.
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