Как найти скорость сближения? Помогите пожалуйста!
Математика
Как найти скорость сближения? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
U1+U2=U сближения при одновременном движении навстречу друг другу. U1+U2=Uудаления при одновременном движении друг от друга. U1-U2=U сближения при одновременном движении в одну сторону, когда скорость первого больше скорости второго. . U1 -U2=U удаления при одновременном движении в одну сторону, когда скорость 1 меньше скорости 2.
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