Как найти скорость сближения? Помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

U1+U2=U сближения при одновременном движении навстречу друг другу. U1+U2=Uудаления при одновременном движении друг от друга. U1-U2=U сближения при одновременном движении в одну сторону, когда скорость первого больше скорости второго. . U1 -U2=U удаления при одновременном движении в одну сторону, когда скорость 1 меньше скорости 2.