Используя свойства неравенства запишите верное неравенство которое получиться если 1)обе части неравенства 18gt;6 умножить на 4; 5; на -1 на -0,5; 2)обе части неравенства 18gt;6 раздела на 2; на 3; на-2; на-3
Математика
Используя свойства неравенства запишите верное неравенство которое получиться если 1)обе части неравенства 18gt;6 умножить на 4; 5; на -1 на -0,5; 2)обе части неравенства 18gt;6 раздела на 2; на 3; на-2; на-3
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