Помогите пожалуйста! Срочно! Плиииизз 1) 6x²+x-1=0 2) x²-5x-1=0 3)12-x²=11 4)25-100x²=0 5)x²-3x²-4=0
Алгебра
Помогите пожалуйста! Срочно! Плиииизз 1) 6x²+x-1=0 2) x²-5x-1=0 3)12-x²=11 4)25-100x²=0 5)x²-3x²-4=0
Ответ(ы):
Гость:
X^2-5x-1=0 a=1; b=-5; c=-1. D=25+4=29 x1=5+29/2=17 x2=5-29=12 ответ:17; 12 6x^2+x-1=0 a=6; b=1; c=-1 D=25 x1=-1+5/12=1/3 x2=-1-5/12=-0,5 ответ:-0,5; 1/3. 12-x2=11 x^2=-1 x=-1; 1 ответ:-1; 1 25-100x=0 100x^2=25 x^2=25/100 x=0,5;-0,5 ответ:-0,5; 0,5 x^2-3x^2-4=0 x^2-(3-4)=0 x^2+1=0 x^2=-1; 1 ответ:-1; 1
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