Одновременно навстречу друг другу вышли два поезда: из Москвы - товарный, а из Санкт - Петербурга - пассажирский. Скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше, чем скорость товарного. На каком расстоянии от Москвы встретя...

Математика
Одновременно навстречу друг другу вышли два поезда: из Москвы - товарный, а из Санкт - Петербурга - пассажирский. Скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше, чем скорость товарного. На каком расстоянии от Москвы встретятся поезда, если считать, что расстояние между этими городами 660 км? Помогите пожалуйста ни как не могу решить.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)  82 * 1 = 82км прошел скорый за 1ч     т.к. скорый двигался на 1ч дольше, значит     48 * 2 = 96км    96 + 82 = 178км - прошли за это время оба поезда    650 - 178 = 472 км - расстояние м/у ними 2) 48 * 3 = 144 км - прошел за 3ч товарный    82 * 2 = 164 км -прошел за 2ч скорый   144 + 164 = 308км - прошли оба поезда   650 - 308 = 342км - расстояние ч/з 3ч после выхода товарного 3) 82 *5 =410км прошел за 5ч скорый    48 * 6 =288км прошел товарный    288 + 410 = 698км - прошли оба поезда ч/з 5ч после выхода скорого    Это расстояние больше 650км, значит поезда уже встретились и удаляются друг от друга    698 - 650 = 48 км - такое расстояние м/у поездами ч/з 5ч после выхода скорого
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