Параллельно оси цилиндра на расстоянии 4 см от нее проведено сечение, пересекающе?? основание по хорде длиной 6 см. Диагональ сечения равна 10 см. Найдите объем цилиндра

Геометрия
Параллельно оси цилиндра на расстоянии 4 см от нее проведено сечение, пересекающе?? основание по хорде длиной 6 см. Диагональ сечения равна 10 см. Найдите объем цилиндра
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Незнаю нодолжно быть как-то по русски короче я незнаю ну а то что я не знаю за меня отвечает мой мозг а  с ним не переговариваюсьь извеняюсь но я не знаю
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