40% от 30% числа Х равны 7,8. Найти число Х.
Математика
40% от 30% числа Х равны 7,8. Найти число Х.
Ответ(ы):
Гость:
40% = 7.8 30%= x x=(30*7.8)/40=5.85 - 30% числа x 30% = 5.85 100% = x x=(5.85*100)/30=19.5 - равно число x
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