Разбор по составу слово голосистая
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Разбор по составу слово голосистая
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Голосистая Голос-корень Ист-суффикс Ая-окончание Голосист-основа Способ образования слова-суффиксальный
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