При переработке нектара цветов в мёд пчёлы уменьшают в нём содержание воды . Найти сколько кг нектара нужно переработать пчёлам для получения 1кг мёда , учитывая что нектар содержит 70% воды , а полученный из него мёд - 17% ПОМ...

Математика

При переработке нектара цветов в мёд пчёлы уменьшают в нём содержание воды . Найти сколько кг нектара нужно переработать пчёлам для получения 1кг мёда , учитывая что нектар содержит 70% воды , а полученный из него мёд - 17% ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ

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