При переработке нектара цветов в мёд пчёлы уменьшают в нём содержание воды . Найти сколько кг нектара нужно переработать пчёлам для получения 1кг мёда , учитывая что нектар содержит 70% воды , а полученный из него мёд - 17% ПОМ...
Математика
При переработке нектара цветов в мёд пчёлы уменьшают в нём содержание воды . Найти сколько кг нектара нужно переработать пчёлам для получения 1кг мёда , учитывая что нектар содержит 70% воды , а полученный из него мёд - 17% ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Ответ(ы):
Гость:
1 кг - x 17% - 70% x=(1*70)/17=4 2/17 - кг нектара нужно переработать
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