Орфограммы в словах маленикие, серенькая
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Орфограммы в словах маленикие, серенькая
Ответ(ы):
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Маленькие мягкий знак в середине слова, правописание суффиксов-еньк серенькая правописание суффикса - еньк
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