Помогите заранее спасибо!!!!4 задания
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Помогите заранее спасибо!!!!4 задания
Ответ(ы):
Гость:
6) Ответ: 4 12) Ответ: 4 13) Болотные птицы - именительный падеж 14) Ответ: 2,3 В следующий раз старайся фотографировать задания чуть дальше,так как не видно,чем заканчивается задание!
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