Нужна краткая запись задачи в школьном уголке природы 3 аквариумы в первом 8 рыбок во втором на три рыбки меньше чем в первом а в третьем столько ошибок сколько в первом и во втором аквариумах вместе сколько рыбок в третьем акв...
Математика
Нужна краткая запись задачи в школьном уголке природы 3 аквариумы в первом 8 рыбок во втором на три рыбки меньше чем в первом а в третьем столько ошибок сколько в первом и во втором аквариумах вместе сколько рыбок в третьем аквариуме
Ответ(ы):
Гость:
1аква.- 8 рыб. 2 аква.- ? на 3. м. чем в 1 аква. 3 аква.- ? решение 1) 8-3=5(аква.)-во 2 аквариуме 2) 8+5= 13(аква.) в 3 аквариуме Ответ: в 3 аквариуме -13 рыбак , а во 2 аквариуме - 5 рыбак
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