Нужна краткая запись задачи в школьном уголке природы 3 аквариумы в первом 8 рыбок во втором на три рыбки меньше чем в первом а в третьем столько ошибок сколько в первом и во втором аквариумах вместе сколько рыбок в третьем акв...

Математика

Нужна краткая запись задачи в школьном уголке природы 3 аквариумы в первом 8 рыбок во втором на три рыбки меньше чем в первом а в третьем столько ошибок сколько в первом и во втором аквариумах вместе сколько рыбок в третьем аквариуме

Автор: Гость