Пословицы в котором встречаются слова с приставкой з или с нет

Гость: Гость:

Сделал дело-гуляй смело. Дорога даже в ухабах лучше бездорожья. В путь - дороге человек распознается . Без денег человек бездельник. В слове "бездельник" приставка "без". Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Излагает - приставка "из"