В первой половине дня музей посетили 27 учащихся, во второй половине дня 1/3 от этого количества учащихся. Сколько учащихся. посетили музей во второй половине дня?

Математика

В первой половине дня музей посетили 27 учащихся, во второй половине дня 1/3 от этого количества учащихся. Сколько учащихся. посетили музей во второй половине дня?

Автор: Гость