В первой половине дня музей посетили 27 учащихся, во второй половине дня 1/3 от этого количества учащихся. Сколько учащихся. посетили музей во второй половине дня?
Математика
В первой половине дня музей посетили 27 учащихся, во второй половине дня 1/3 от этого количества учащихся. Сколько учащихся. посетили музей во второй половине дня?
Ответ(ы):
Гость:
27/3=9 ответ: 9 учащихся во второй половине дня.
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