Подскажите как правельно написать условие... У Сони было 7 рублей. Она купила ручку за 3 р. Сколько рублей осталось у Сони?

Математика

Подскажите как правельно написать условие... У Сони было 7 рублей. Она купила ручку за 3 р. Сколько рублей осталось у Сони?

Автор: Гость