Сочинение охота на медведя зимой Перов.
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Сочинение охота на медведя зимой Перов.
Ответ(ы):
Гость:
Медвед ь зимой спит но он запасаетсч на зиму если его разбудить он будет свиреп
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