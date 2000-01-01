Вычисли 604 × 260 =? 180 × 540 =? 257 × 104 =? 560 × 207 =? 4200×55+79940÷70×603=? (475+522750 )÷90÷8×74=?

Гость: Гость:

Я тебе на 4 первых помогу ок? итак 604*260=157040 ну и 2 пример ровно 97200 на 3 пример ровно 26728 ну и 4 пример ровно 115920 ну ок ок уговорил вот на 5 пример ответ 919626