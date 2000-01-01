Когда из ящика взяли 18 кг яблок,то в нём осталось 2 раза по6 кг. сколько килограммов яблок было в ящике сначала?

Математика
Когда из ящика взяли 18 кг яблок,то в нём осталось 2 раза по6 кг. сколько килограммов яблок было в ящике сначала?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18+2*6=18+12=30 ОТВЕТ:30
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