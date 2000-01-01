Когда из ящика взяли 18 кг яблок,то в нём осталось 2 раза по6 кг. сколько килограммов яблок было в ящике сначала?

Математика

Когда из ящика взяли 18 кг яблок,то в нём осталось 2 раза по6 кг. сколько килограммов яблок было в ящике сначала?

Автор: Гость