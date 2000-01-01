Когда из ящика взяли 18 кг яблок,то в нём осталось 2 раза по6 кг. сколько килограммов яблок было в ящике сначала?
Математика
Когда из ящика взяли 18 кг яблок,то в нём осталось 2 раза по6 кг. сколько килограммов яблок было в ящике сначала?
Ответ(ы):
Гость:
18+2*6=18+12=30 ОТВЕТ:30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить :на железно дорожном вокзале было продано 2000 билетов,Из них 278 билетов в общие вагоны,в плацкарт- в 3 раза больше,а о...
Английский язык
Математика