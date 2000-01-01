Помогите пожалуйста решить :на железно дорожном вокзале было продано 2000 билетов,Из них 278 билетов в общие вагоны,в плацкарт- в 3 раза больше,а остальные - в купейные.Сколько было продано билетов в купейные вагоны?
Математика
Помогите пожалуйста решить :на железно дорожном вокзале было продано 2000 билетов,Из них 278 билетов в общие вагоны,в плацкарт- в 3 раза больше,а остальные - в купейные.Сколько было продано билетов в купейные вагоны?
Ответ(ы):
Гость:
2000-(278*3)=166(б)Ответ:166 билетов продали в купейные вагоны
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