Помогите пожалуйста решить :на железно дорожном вокзале было продано 2000 билетов,Из них 278 билетов в общие вагоны,в плацкарт- в 3 раза больше,а остальные - в купейные.Сколько было продано билетов в купейные вагоны?

Математика

Помогите пожалуйста решить :на железно дорожном вокзале было продано 2000 билетов,Из них 278 билетов в общие вагоны,в плацкарт- в 3 раза больше,а остальные - в купейные.Сколько было продано билетов в купейные вагоны?

Автор: Гость