Подскажите как просклонять по падежам слово один директор три тетради восемь ябл??к двенадцать этажей одна третья урожая семь козлят помогите их просклонять по падежам
Русский язык
Подскажите как просклонять по падежам слово один директор три тетради восемь ябл??к двенадцать этажей одна третья урожая семь козлят помогите их просклонять по падежам
Ответ(ы):
Гость:
Именительный падеж - слава, честь,обычай, уважение Родительный падеж - славы,чести, обычая, уважения. Дательный падеж - славе, чести, обычаю, уважению. Винительный падеж - славу, честь,обычай, уважение Творительный падеж - славой, честью, обычаем, уважением. Предложный падеж - о славе, о чести, об обычае, об уважении. Вроде так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маша и витя живут на одинаковом расстоянии от школы длина дороги равна 100 маша про??ла 20м,а витя 40 м сколько им осталось пройти
Математика
Помогите!!! Собрание, на котором находятся 30 мужчин, в том числе 7 женщин, выбирают делегацию из 4 человек. Найти вероятность того, что в делега...