Подскажите как просклонять по падежам слово один директор три тетради восемь ябл??к двенадцать этажей одна третья урожая семь козлят помогите их просклонять по падежам

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Подскажите как просклонять по падежам слово один директор три тетради восемь ябл??к двенадцать этажей одна третья урожая семь козлят помогите их просклонять по падежам
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Именительный падеж - слава, честь,обычай, уважение Родительный падеж - славы,чести, обычая, уважения. Дательный падеж - славе, чести, обычаю, уважению. Винительный падеж - славу, честь,обычай, уважение Творительный падеж - славой, честью, обычаем, уважением. Предложный падеж - о славе, о чести, об обычае, об уважении. Вроде так)
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