Подскажите как просклонять по падежам слово один директор три тетради восемь ябл??к двенадцать этажей одна третья урожая семь козлят помогите их просклонять по падежам

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Подскажите как просклонять по падежам слово один директор три тетради восемь ябл??к двенадцать этажей одна третья урожая семь козлят помогите их просклонять по падежам

Автор: Гость