Помогите!!! Собрание, на котором находятся 30 мужчин, в том числе 7 женщин, выбирают делегацию из 4 человек. Найти вероятность того, что в делегацию войдут 3 женщины и 1 мужчина. Кинули 2 игральные кости. Найти вероятность то...

Математика

Помогите!!! Собрание, на котором находятся 30 мужчин, в том числе 7 женщин, выбирают делегацию из 4 человек. Найти вероятность того, что в делегацию войдут 3 женщины и 1 мужчина. Кинули 2 игральные кости. Найти вероятность того что, сумма выпавших очок будет равна 8?

Автор: Гость