Помогите!!! Собрание, на котором находятся 30 мужчин, в том числе 7 женщин, выбирают делегацию из 4 человек. Найти вероятность того, что в делегацию войдут 3 женщины и 1 мужчина. Кинули 2 игральные кости. Найти вероятность то...

Математика
Помогите!!! Собрание, на котором находятся 30 мужчин, в том числе 7 женщин, выбирают делегацию из 4 человек. Найти вероятность того, что в делегацию войдут 3 женщины и 1 мужчина. Кинули 2 игральные кости. Найти вероятность того что, сумма выпавших очок будет равна 8?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20-8=12.человек мужчины 5/12=0.4 вероятность, что мужчины из 12 5/8=0.6 вероятность женщин из 8 0.6-0.4=0.2, что в делигации будет женщина
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