Подскажите пожалуйста 5-8 предложений с обособленными обстоятельствами, выраженн??ми деепричастным оборотом.
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Подскажите пожалуйста 5-8 предложений с обособленными обстоятельствами, выраженн??ми деепричастным оборотом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я смотрел на восходящее солнце, не отрывая глаз. Она ушла, не закрыв за собой дверь. Мальчик, убирая в своей комнате, нашёл огромное количество вещей. Гусь, увидя детей, улетел. Все овцы кинулись к ней, лишь малыш не справился с разгоном, едва сумев затормозить. Он сидел на лавочке, наблюдая как дети играют в песочнице. Кошка, сидя на столе, мурлыкала и вылизывалась. Облака, затмивая собой солнце, тихо плыли по небу. Посмотрев на небо, она увидела солнечное затмение.
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