Предложение со словами прозрачная светло(и эти слова в одном слове)пжлста очень н??жен

Русский язык
Предложение со словами прозрачная светло(и эти слова в одном слове)пжлста очень н??жен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром стало светло, через прозрачное окно мою комнату осветил солнечный свет
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