Подскажите пожалуйста книгу про школьную любовь) что-то типа " проклятая школа " заранее спасибо)

Литература
Подскажите пожалуйста книгу про школьную любовь) что-то типа " проклятая школа " заранее спасибо)
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Гость:
По этой книги забылы как нащывается сериал сняли обнимая небо.
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