Подскажите пожалуйста решение задачи №78 про стрекоз 4 класс. Одна стрекоза, летя??ая со скоростью 12 м/с, догоняет другую, летящую со скоростью 10 м/с. Сейчас расстояние между ними 6 м. Через сколько секунд первая стрекоза до...
Математика
Подскажите пожалуйста решение задачи №78 про стрекоз 4 класс. Одна стрекоза, летя??ая со скоростью 12 м/с, догоняет другую, летящую со скоростью 10 м/с. Сейчас расстояние между ними 6 м. Через сколько секунд первая стрекоза догонит вторую?
Ответ(ы):
Гость:
Я точно не уверен, но все же.. 1) 12-10=2 А чтобы найти время, нужно путь поделить на скорость: t=su. Получаем: 2)6:2=3. Как-то так.
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