Подскажите пожалуйста законы Хамураппи о земле и войне. Достаточно пяти законов

Гость: Гость:

У тех и тех самые лучшие земли принадлежали знати. В Вавилоне уплата налогов была обязательна. Если платить налог было нечем, тогда человек или член его семьи попадал в рабы-должники к ростовщикам. Если брал 1 мешок - отдаешь 2. По приказу Хаммурапи раб находился у хозяина не более 3-х лет, его не имели права убить или продать. После 3-х лет он возвращался домой. И он всегда имел свою землю, и она не могла изъяться. В Греции из-за засухи или без урожайности. С долгами было точно так же. Только земля могла изыматься, рано или поздно вся семья могла оказаться в рабстве, и их могли наказывать, подать или казнить(убить)