Подумай и запиши какие из твоих потребностей удовлетворяется благодаря полезным ископаемым
Окружающий мир
Подумай и запиши какие из твоих потребностей удовлетворяется благодаря полезным ископаемым
Ответ(ы):
Гость:
Ну например что бы что то пожарить на сковороде тебе нужна газовая плита из нефти делается бензин и ты заправляешь им свой автомобиль кольцо с бриллиантом очень красивое ты можешь купить его себе или клму то подарить
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