Букву В пожалуйста, очень срочно

Математика
Букву В пожалуйста, очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вверху100 внузу4 16/21 А вообще ответ 21
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