Три подруги тесно шли рядом, касаясь плечами друг друга.Грамматические основы этого предложения подскажите пожалуйста

Русский язык
Три подруги тесно шли рядом, касаясь плечами друг друга.Грамматические основы этого предложения подскажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Три подруги-подлежащее; шли-сказуемое
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