Три подруги тесно шли рядом, касаясь плечами друг друга.Грамматические основы этого предложения подскажите пожалуйста
Русский язык
Три подруги тесно шли рядом, касаясь плечами друг друга.Грамматические основы этого предложения подскажите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Три подруги-подлежащее; шли-сказуемое
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