Дано: треуголник , угол C=90°,угол A : угол B=1:2 Найти: угол A,угол B

Геометрия
Дано: треуголник , угол C=90°,угол A : угол B=1:2 Найти: угол A,угол B
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол А берем за х угол В в 2 раза больше,значит 2х сумма острых углов прямоугольного тр-ка=90 гр х+2х=90 3х=90 х=903 х=30 угол А=30 гр угол В = 30*2=60 гр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Промідміняти числівники:193.42.109.634
Ответить
Русский язык
Какие предложения называют сложными? Как разделяются на письме части сложного пр??дложения?
Ответить
Русский язык
Распределите числительные на группы . Какие группы получается ? Триста , трое , семеро , одна вторая , две пятых , пятьдесят пять , десять , пят...
Ответить
Математика
Помогите 3*(у+5)-(9у-4) спрашиваю просто но ответ знаю
Ответить
Русский язык
Составить 5 предложений повествовательных используя числительные
Ответить