Дано: треуголник , угол C=90°,угол A : угол B=1:2 Найти: угол A,угол B
Геометрия
Дано: треуголник , угол C=90°,угол A : угол B=1:2 Найти: угол A,угол B
Ответ(ы):
Гость:
Угол А берем за х угол В в 2 раза больше,значит 2х сумма острых углов прямоугольного тр-ка=90 гр х+2х=90 3х=90 х=903 х=30 угол А=30 гр угол В = 30*2=60 гр
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