Распределите числительные на группы . Какие группы получается ? Триста , трое , семеро , одна вторая , две пятых , пятьдесят пять , десять , пятеро , три , две седьмых , одна десятая , одиннадцать , девяносто , двое , девять ...
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Распределите числительные на группы . Какие группы получается ? Триста , трое , семеро , одна вторая , две пятых , пятьдесят пять , десять , пятеро , три , две седьмых , одна десятая , одиннадцать , девяносто , двое , девять десятых , пятнадцать .
Ответ(ы):
Гость:
Количественное-триста,пятьдесят пять,десять,три,одиннадцать,девяносто,пятнадцать.Собирательное-трое,семеро,пятеро,двое.Дробное-одна вторая,две пятых,две седьмых,одна десятая,девять десятых.
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