Распределите числительные на группы . Какие группы получается ? Триста , трое , семеро , одна вторая , две пятых , пятьдесят пять , десять , пятеро , три , две седьмых , одна десятая , одиннадцать , девяносто , двое , девять ...

Русский язык

Распределите числительные на группы . Какие группы получается ? Триста , трое , семеро , одна вторая , две пятых , пятьдесят пять , десять , пятеро , три , две седьмых , одна десятая , одиннадцать , девяносто , двое , девять десятых , пятнадцать .

Автор: Гость