Разбор слова как часть речи муравей

Русский язык
Разбор слова как часть речи муравей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мурав корень ей окончание мурав основа слова
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