Выполните нижеприведённые действия: а) 8/11*11/13; б) 7/10*25/27; в) 5/7:1/7; г) 16/25:3/5;
Математика
Выполните нижеприведённые действия: а) 8/11*11/13; б) 7/10*25/27; в) 5/7:1/7; г) 16/25:3/5;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/11*11/13=8/13 7/10*25/27=35/27=1 8/27 5/7 : 1/7=5/7*7/1=5 16/25 :3/5=16/25*5/3=16/15=1 1/15
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