Выполните нижеприведённые действия: а) 8/11*11/13; б) 7/10*25/27; в) 5/7:1/7; г) 16/25:3/5;

Математика

Выполните нижеприведённые действия: а) 8/11*11/13; б) 7/10*25/27; в) 5/7:1/7; г) 16/25:3/5;

Автор: Гость