Составить 5 предложений повествовательных используя числительные
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Составить 5 предложений повествовательных используя числительные
Ответ(ы):
Гость:
1)У меня два брата. 2) Я видела двух котят. 3) У меня две собаки. 4) Моя мама купила один чайник. 5) У меня две очень красивые тетради.
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