В словах дорожек, лукошек, корзинок, опушек в каких словах беглый гласный в корне, ?? в каких в суффиксах
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В словах дорожек, лукошек, корзинок, опушек в каких словах беглый гласный в корне, ?? в каких в суффиксах
Ответ(ы):
Гость:
дорожЕк, тропинОк, лукошЕк, корзинОк
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