Подумайте какому наибольшему числу единичных отрезков должно соответствовать одно деление координатного луча чтобы можно было отметить данные числа и отметьте их 60,90,150,180,210

Математика

Подумайте какому наибольшему числу единичных отрезков должно соответствовать одно деление координатного луча чтобы можно было отметить данные числа и отметьте их 60,90,150,180,210

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