Подумайте какому наибольшему числу единичных отрезков должно соответствовать одно деление координатного луча чтобы можно было отметить данные числа и отметьте их 60,90,150,180,210
Математика
Подумайте какому наибольшему числу единичных отрезков должно соответствовать одно деление координатного луча чтобы можно было отметить данные числа и отметьте их 60,90,150,180,210
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определи общий наименьший делитель 1) 4 2) 10 3) 30 4) 25
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