Подумав, он решил стрелять мелкой дробью, надеюсь убить побольше птиц сидящих на озере морфологический разбор слов: подумал сидящих
Русский язык
Подумав, он решил стрелять мелкой дробью, надеюсь убить побольше птиц сидящих на озере морфологический разбор слов: подумал сидящих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подумал-по(приставка), дум(корень), ал(суффикс), нулевое окончание, т.к. подумала,подумали. Сидящих- сид(корень), ящ(суффикс), их(окончание).
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