Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч, проходит расстояние между городами за 6 ч.Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч
Математика
Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч, проходит расстояние между городами за 6 ч.Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 68*6 = 408 (км)- проехал поезд 2) 408 * 1/8 = 51 (км) - составляет 1/8 3) 51:17 = 3( часа)- потребуется велосипедисту
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Математика
Сторона квадрата равна 6дм‚а сторона прямо угольника—4дм и 9 дм.сравни площади и периметры этих фигур
Литература