Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч, проходит расстояние между городами за 6 ч.Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч

Математика

Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч, проходит расстояние между городами за 6 ч.Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч

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