Поезд от проехал 80 километров за 1 час 20 минут Сколько километров проедет поезд за 35 минут при той же скорости?
Математика
Поезд от проехал 80 километров за 1 час 20 минут Сколько километров проедет поезд за 35 минут при той же скорости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч 20 мин это 80 минут. 80 км/80мин= 1 км в минуту проезжает поезд. 35*1=35 км проедет поезд при той же скорости
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