Поезд от проехал 80 километров за 1 час 20 минут Сколько километров проедет поезд за 35 минут при той же скорости?

Математика

Поезд от проехал 80 километров за 1 час 20 минут Сколько километров проедет поезд за 35 минут при той же скорости?

Автор: Гость