Когда и где возникло средневековое княжество ФЕОДОРО ? кем были феодориты ?

География
Когда и где возникло средневековое княжество ФЕОДОРО ? кем были феодориты ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Феодо́ро   — небольшое средневековое христианское  княжество, сформировавшееся из бывших византийских, а затем  трапезундских владений, так называемой  Ператии, на юго-западе Крымa со столицей в городе  Мангупе, официально существовавшее в  XIV—XV веках, фактически с  1140, когда сюда из Трапезунда был прислан византийский  топарх ( наместник) по имени  Феодор Гаврас[1][2], по  1475 годы. Свое название княжество получило благодаря ему. С территорией княжества в период его раcцвета совпадала в своих  границах и Готфийская епархия[3]. Расцвет княжества пришёлся на 1420-е годы, когда оно получило международное признание и успешно противостояло генуэзцам. В эпоху своего расцвета Феодоро имело довольно широкие международные связи, в том числе и с Москвой. К примеру, дочь князя Исаака была обещана в жёны сыну московского великого князя Ивана III[2]. Пало под ударами турков-османов в  1475 году.
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