Когда и где возникло средневековое княжество ФЕОДОРО ? кем были феодориты ?

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Феодо́ро — небольшое средневековое христианское княжество, сформировавшееся из бывших византийских, а затем трапезундских владений, так называемой Ператии, на юго-западе Крымa со столицей в городе Мангупе, официально существовавшее в XIV—XV веках, фактически с 1140, когда сюда из Трапезунда был прислан византийский топарх ( наместник) по имени Феодор Гаврас[1][2], по 1475 годы. Свое название княжество получило благодаря ему. С территорией княжества в период его раcцвета совпадала в своих границах и Готфийская епархия[3]. Расцвет княжества пришёлся на 1420-е годы, когда оно получило международное признание и успешно противостояло генуэзцам. В эпоху своего расцвета Феодоро имело довольно широкие международные связи, в том числе и с Москвой. К примеру, дочь князя Исаака была обещана в жёны сыну московского великого князя Ивана III[2]. Пало под ударами турков-османов в 1475 году.