Длина ломаной АВC равна 80 мм . AB равна 7 см .Вычислить длину звена BC . Проверь ответ и??мерением
Математика
Длина ломаной АВC равна 80 мм . AB равна 7 см .Вычислить длину звена BC . Проверь ответ и??мерением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-7=72см. ABC=AB+BE ABC=7+72 ОЦЕНА СПАСИБО (())
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