Поясніть,завдяки чому ми можемо віднести організм людини до біологічних систем

Биология
Поясніть,завдяки чому ми можемо віднести організм людини до біологічних систем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як і всі біологічні системи організм людини є: 1. відкритою системою - обмінюється з зовнішнім середовищем речовиною і енергією. 2. здатний до розмноження - відтворення. 3. має властивість подразнюватись (реакція на тепло, світло) і адаптуватись до умов довкілля. 4. цілісний - всі його частини зв'язані між собою. 5. передає у спадок свої властивості і ознаки (ДНК) - спадковість. 6. може набувати нові ознаки, властивості, змінюватись протягом життя - мінливість. 7. організм має регулюючі системи (нервову і гуморальну)
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