Пояснити значення фразеологізмів : згорнувши руки , не тямлячи себе , не переводяч?? духу , зціпивши зуби , розвісивши вуха , закопиливши гобу

Українська мова

Пояснити значення фразеологізмів : згорнувши руки , не тямлячи себе , не переводяч?? духу , зціпивши зуби , розвісивши вуха , закопиливши гобу

Автор: Гость