Пояснити значення фразеологізмів : згорнувши руки , не тямлячи себе , не переводяч?? духу , зціпивши зуби , розвісивши вуха , закопиливши гобу
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Пояснити значення фразеологізмів : згорнувши руки , не тямлячи себе , не переводяч?? духу , зціпивши зуби , розвісивши вуха , закопиливши гобу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Згорнувши руки=нічого не робити,не тямлячи себе=бути в стані дуже сильного збудження,зціпивши зуби=стримуючи свої почуття,розвішивши вуха=слухати щонебуть.
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